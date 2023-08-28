Іспанський тренер в останній момент відмовився очолити СК Дніпро-1, – ТаТоТаке
СК Дніпро-1 змушений продовжувати пошуки нового головного тренера.
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Переговори з іспанцем перебували на фінальній стадії, але в останній момент зірвались. Гарсія ретельно оцінив ситуацію в Україні і вирішив не ризикувати. СК Дніпро-1 продовжить пошуки нового керманича, орієнтуючись виключно на іноземців. Наразі виконувачем обов'язків тренера залишається Валерій Городов.
Нагадаємо, попередній тренер дніпрян Олександр Кучер подав у відставку після поразки від Оболоні. СК Дніпро-1 вилетів з кваліфікації Ліги чемпіонів, потім Ліги Європи, і тепер повинен обіграти Спартак Трнава, щоб вийти бодай у груповий етап Ліги конференцій. Перший матч проти словаків під керівництвом Городова завершився нічиєю 1:1.
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