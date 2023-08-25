Українські клуби видали черговий поганий тиждень у кваліфікаціях єврокубків. Динамо програло Бешикташу, Зоря не встояла під тиском Славії і тільки СК Дніпро-1, відігравши весь матч у меншості, розписав нічию зі Спартаком Трнава.

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Нічия дніпрян принесла Україні пів очка, а після поділу на п'ять представників у таблицю коефіцієнтів капнуло лише 0,1 бала. Це дуже слабко, зважаючи на результати наших конкурентів.

Ізраїль, маючи лише дві команди, набрав за тиждень 0,375 бала та вибив Україну з топ-15 рейтингу. Данія взагалі заробила 0,625 завдяки успіхам Копенгагена, Норшелланда та Мітьюлланда, посунувши нас ще далі.

Україна опустилася на 17 місце в таблиці коефіцієнтів. Якщо до кінця поточних єврокубків ми не повернемося в топ-15, то з сезону-2025/26 делегуємо не 5, а лише 4 представників у Європу та втратимо другу команду в Лізі чемпіонів. Ніхто не матиме гарантованого місця в групових раундах, тобто буде ризик залишитися без євроосені взагалі.

Нас підтискає зі спини Чехія (+0,5 бала за тиждень) – відставання складає 0,85. А Норвегія збільшує відрив на 14 сходинці, яка нещодавно ще була за Україною.

У сезонному рейтингу Україна аж на 36 місці. Очолює його Туреччина, яка намагається протягнути в групові етапи всі 4 команди.