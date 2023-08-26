Віце-чемпіон України продовжує підготовку до поєдинку проти Спартака Трнави.

Євген Волинець відновився від пошкодження, якого зазнав у грі з Панатінаїкосом, та вже приступив до тренувань, повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Втім, це не єдине повернення з лазарету дніпрян – Домінго Бланко також повернувся до занять. Таким чином, заліковувати пошкодження продовжують Володимир Адамюк та Максим Третьяков.

До слова, вже 31 серпня СК Дніпро-1 зійдеться у матчі-відповіді зі Спартаком Трнавою. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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