Найкращим гравцем Полісся сезону 2023/24 став форвард Бені Макуана, повідомляє прес-служба житомирців.

Полісся підписало капітана європейської збірної

21-річний легіонер набрав 40% голосів вболівальників. Конголезець випередив Олександра Назаренка (19%), який став другим і Артема Козака (18%), що замкнув топ-3.

Нагадаємо, Макуана перейшов у Полісся влітку 2023 року з французького Монпельє за 250 тисяч євро. Минулого сезону він у 20 матчах забив 4 голи і віддав 3 асисти. На жаль, наприкінці лютого нападник отримав важку травму і достроково завершив сезон. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

До слова, президент житомирців Геннадій Буткевич раніше також обрав Бені найкращим гравцем матчу (бос клубу вже другий рік поспіль нагороджує тих, хто найбільше вразив його своєю грою, коштовною каблучкою).

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