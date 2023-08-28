Гонсало Гарсия отказался подписывать контракт с вице-чемпионами Украины, утверждает ТаТоТаке.

СК Днепр-1 получил усиление с лазарета перед ответным матчем Лиги конференций

Переговоры с испанцем находились на финальной стадии, но в последний момент сорвались. Гарсия тщательно оценил ситуацию в Украине и решил не рисковать. СК Днепр-1 продолжит поиски нового рулевого, ориентируясь исключительно на иностранцев. Пока исполняющим обязанности тренера остается Валерий Городов.

Напомним, предыдущий тренер днепрян Александр Кучер подал в отставку после поражения от Оболони. СК Днепр-1 вылетел из квалификации Лиги чемпионов, затем Лиги Европы и теперь должен обыграть Спартак Трнава, чтобы выйти хотя бы в групповой этап Лиги конференций. Первый матч против словаков под руководством Городова завершился ничьей 1:1.

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