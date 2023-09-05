Вільда тренував жіночу національну команду Іспанії з 2015 року. За 8 років роботи тренером він провів 108 офіційних матчів, у яких здобув 75 перемог, 16 нічиїх і зазнав 17 поразок. Кілька тижнів тому іспанська команда під його керівництвом стала чемпіоном світу.

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Попри цей успіх, Вільда достроково втратив свою посаду. Тренер домовився про пролонгацію угоди з президентом іспанської Федерації футболу Луїсом Рубіалесом, але останній потрапив у скандал, коли поцілував футболістку іспанської команди після перемоги на ЧС.

Як інформує Marca, Вільда мав продовжити свій контракт ще на чотири роки із зарплатою в 0,5 млн євро. Однак через відсторонення Рубіалеса від своєї посади, іспанська Федерація футболу відмовилася продовжувати з ним співпрацю. Вільду було звільнено через те, що він публічно підтримав Рубіалеса після скандалу.

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