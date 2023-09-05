Вильда тренировал женскую национальную команду Испании с 2015 года. За 8 лет работы тренером он провёл 108 официальных матчей, в которых одержал 75 побед, 16 ничьих и потерпел 17 поражений. Несколько недель назад испанская команда под его руководством стала чемпионом мира.

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Несмотря на этот успех, Вильда досрочно лишился своей должности. Тренер договорился о пролонгации соглашения с президентом испанской Федерации футбола Луисом Рубиалесом, но последний угодил в скандал, когда поцеловал футболистку испанской команды после победы на ЧМ.

Как информирует Marca, Вильда должен был продлить свой контракт еще на четыре года с зарплатой в 0,5 млн евро. Однако из-за отстранения Рубиалеса от своей должности, испанская Федерация футбола отказалась продолжать с ним сотрудничество. Вильда был уволен из-за того, что публично поддержал Рубиалеса после скандала.

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