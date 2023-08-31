"Коли я приїхав в Салобренью, там не було ні робочої зустрічі, ні чогось схожого на це. Мені сказали: "Пізніше буде вечірка, і прийдуть кілька дівчат". І справді, Нене (колишній футболіст Гранади та особистий друг Рубіалеса – прим.) привів вісім чи десять дівчат.

Сенсаційний поворот у справі Рубіалеса – чемпіонка світу порівнювала скандальний поцілунок з вчинком Касільяса після ЧС

Коли я побачив це, то сказав Луїсу: "Ти збожеволів! Їм по 18 років – вони могли б бути твоїми дочками!" Після цього я замкнувся в кімнаті. Цікаво, що жодної жінки, яка у федерації відповідає за цей район, не було запрошено на ту "робочу зустріч" у Салобреньї.

Луїс Рубіалес влаштовував оргії з 18-річними дівчатами або дівчатами, досить молодими, щоб бути його дочкою. Це чоловік, одержимий владою, розкішшю, грошима і навіть жінками. Думаю, що йому потрібна програма соціального перевиховання у стосунках із жінками", – цитує Хуана Рубіалеса Marca.

Поцілунок ціною кар'єри: ФІФА планує жорстоке покарання для президента Федерації футболу Іспанії