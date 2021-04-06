Донецький клуб вже найближчим часом може отримати подвійне підсилення з лазарету.

Шахтар під чітким керівництвом Каштру та його тренерського штабу розпочав підготовку до матчу 21-го туру УПЛ проти Маріуполя. У занятті взяли участь 22 футболісти, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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За індивідуальною програмою працювали Ісмаїлі та Корнієнко. Вони потроху набирають відповідну форму, а Віктор вже навіть взяв участь в одній з ігрових вправ. Наразі про терміни повернення оборонців не повідомляється.

У поточному сезоні через травми стабільною ігровою практикою не можуть похвалитись ні українець, ні бразилець. Корнієнко зіграв у 13 матчах та навіть двічі асистував, а в активі Ісмаїлі лишень 3 зустрічі.

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