Донецкий клуб уже в ближайшее время может получить двойное усиление из лазарета.

Шахтер под четким руководством Каштру и его тренерского штаба начал подготовку к матчу 21-го тура УПЛ против Мариуполя. В занятии приняли участие 22 футболиста, сообщает официальный сайт "горняков".

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По индивидуальной программе работали Исмаили и Корниенко. Они понемногу набирают соответствующую форму, а Виктор уже даже принял участие в одном из игровых упражнений. Пока о сроках возвращения защитников не сообщается.

В текущем сезоне из-за травм стабильной игровой практикой не могут похвастаться ни украинец, ни бразилец. Корниенко сыграл в 13 матчах и даже дважды ассистировал, а в активе Исмаили только 3 встречи.

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