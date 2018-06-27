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Ісландія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

26 червня 23:00 693 Читать на русском
Ісландія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Ісландія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Головні тренери збірних Ісландії та Хорватії оголосили стартові склади на очну зустріч у третьому турі групи D чемпіонату світу-2018.

Матч Ісландія – Хорватія стартував о 21:00 за київським часом. Текстову онлайн-трансляцію поєдинку читайте на Футбол 24. У паралельній грі зустрічаються Нігерія та Аргентина.

Ісландія – Хорватія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ісландія: Хальдоурссон – Магнуссон, Сігурдссон, Інгассон, Севарсон – Хальфредссон, Гуннарссон – Б'ярнассон, Сігурдссон, Гудмундссон – Фіннбогасон

Хорватія: Калініч – Єдвай, Чорлука, Чалета-Цар, Піваріч – Бадель, Ковачіч – П'яца, Модріч, Перішіч – Крамаріч.

ЧС-2018: Хорватія перемогла Ісландію, яка не вийшла з групи

ЧС 20183 тур

Ісландія - Хорватія: Вівторок 26 червня 2018

Ісландія
Матч завершено
1 : 2
Хорватія
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ЧС 2018 Ісландія - Хорватія Ісландія Ісландія Хорватія Хорватія
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