Ісландія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Хейміра Хадльгрімссона

Наставник збірної Ісландії Хеймір Хадльгрімссон прокоментував поразку від Хорватії в матчі 3 туру ЧС-2018, яка не дозволила його підопічним вийти з групи.

"Хотів би привітати Хорватію з перемогою. Хорвати зіграли чудово на всій дистанції, не тільки сьогодні, бажаємо їм успіху. Така якість гри може далеко їх привести.

Пишаюся тим, як показали себе хлопці – характером, наполегливістю, технікою. Ми були трохи шоковані пропущеним голом, але не здалися. Не думаю, що в нашій батарейці є ще багато енергії. Пишаюся всією командою, тренерським штабом, футбольною асоціацією.

Ісландія – Хорватія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У мене найкраща робота в світі: мене оточують чудові люди, ми добре працюємо з уболівальниками, у нас чесний діалог зі ЗМІ. Ця команда йшла по правильному шляху, заслужила такого в останні два роки. Дуже складно прощатися з командою, не менше складно – з моїми колегами. Нам потрібно відпочити, переварити те, що сталося. Але ще ми візьмемо додому чимало гордості.

Ми показали, що заслужено приїхали сюди і можемо грати проти найкращих. Сьогодні нам не дуже пощастило. Таке життя, такий футбол. Це прекрасна гра", – цитує Хадльгрімссона Championat.

ЧС-2018: Хорватія перемогла Ісландію, яка не вийшла з групи