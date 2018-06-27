Ісландія – Хорватія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Хорватії у матчі 3-го туру чемпіонату світу-2018 у групі D перемогла Ісландію та набрала 9 очок. До вашої уваги відео забитих м'ячів матчу Ісландія – Хорватія.

У матчі 3 туру ЧС-2018 зустрічались Хорватія та Ісландія. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь хорватів.

На 53-й хвилині поєдинку рахунок класним ударом відкрив хавбек хорватів Мілан Бадель.

ЧС-2018: Хорватія перемогла Ісландію, яка не вийшла з групи

Нагадаємо, Хорватія вже забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу турніру.

Гол Мілана Баделя: