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Ісландія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча

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Ісландія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Златко Даліча
Златко Даліч / Фото: соцмережі

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч поділився враженнями від матчу проти Ісландії.

"Сьогодні ми зробили те, що планували – отримали три очки. Чи справедливо це? Це футбол. Ісландці показали якості, важливі для футболу – дисципліну, характер, у них була чітка мета. У них чудовий стиль, проти якого складно грати – довгі передачі, стандарти. Важливо відзначити суперника, але перш за все важлива наша робота.

Ісландія – Хорватія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні перемогли, але наша робота була недосконалою. У деяких моментах ми не були хорошим механізмом, десь не дотискували. Деякі гравці не справлялися з темпом, але не буду говорити про когось індивідуально. Ми добре зіграли, перемогли, і це те, що важливо.

Тепер нам потрібно сфокусуватися на Данії. Це момент істини для нас. А потім готуватися поетапно. Ми дали зіграти майже всьому складу, всі заслуговували зіграти за збірну на чемпіонаті світу. Данія схожа на Ісландію – теж дисциплінована команда з характером, бойовим духом, сильними гравцями, як Крістіан Еріксен. У нас буде 2-3 дні на підготовку", – цитує Даліча Чемпіонат.

ЧС-2018: Хорватія перемогла Ісландію, яка не вийшла з групи

ЧС 20183 тур

Ісландія - Хорватія: Вівторок 26 червня 2018

Ісландія
Матч завершено
1 : 2
Хорватія
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ЧС 2018 Ісландія - Хорватія Хорватія Хорватія Златко Даліч Златко Даліч
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