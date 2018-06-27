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Ісландія – Хорватія: Бадель – гравець матчу

26 червня 23:19 321 Читать на русском
Ісландія – Хорватія: Бадель – гравець матчу
Мілан Бадель святкує гол / Фото: ФІФА

Хавбек Мілан Бадель став найкращим гравцем матчу 3 туру групового етапу чемпіонату світу Ісландія – Хорватія.

Збірна Хорватії перемогла Ісландію у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018.

Ісландія – Хорватія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Гравцем матчу став автор першого гола у грі Мілан Бадель, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Завдяки перемозі Хорватія зайняла перше місце у групі D та зіграє в 1/8 мундіалю проти Данії.

ЧС-2018: Хорватія перемогла Ісландію, яка не вийшла з групи

ЧС 20183 тур

Ісландія - Хорватія: Вівторок 26 червня 2018

Ісландія
Матч завершено
1 : 2
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Ісландія - Хорватія Хорватія Хорватія Мілан Бадель Мілан Бадель
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