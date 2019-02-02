Іщенко: Шахтар поводиться агресивно і користується забороненими методами, які для Динамо неприйнятні

Керівник дитячо-юнацької школи Динамо Олександр Іщенко розповів про те, якими методами Шахтар переманює молодих гравців у киян.

"Молоді гравці постійно вибирають між Динамо та Шахтарем. Скажу вам так: скаути Шахтаря не просто так отримують свої гроші. Але і ми теж не спимо. Батьки футболістів теж змогли зробити висновки. Зараз вони привозять до нас гравця. Він тренується 3-5 днів. Ми вважаємо, що він вже у нас. Але ввечері вони можуть його забрати і привезти в Шахтар.

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Як тільки там дізнаються, що гравець тренується з нами, то ставки зростають. Ми такими методами не користуємося. Якщо гравець починає так себе поводити на початку своєї футбольної кар'єри, то я не думаю, що це посприяє його подальшому становленню. Якщо я кажу, що моя мрія – грати в цьому клубі, то за слова треба відповідати.

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Ви не забувайте, що фінансове питання було, є і буде. І сьогодні ми ж розуміємо фінансовий стан тих батьків, які за цим критерієм обирають Шахтар. Так, коли Шахтар був у себе вдома, то під ним був весь східний регіон. Ми навіть не розглядали гравців з Маріуполя, Луганська чи з Донецької області. Тому що ми розуміли, що це територія донецького Шахтаря і він там повністю керує цим процесом. Відповідно, ми зробили ставку на центральну і західну Україну. Сьогодні все змінилося, ми знаходимося поруч. Шахтар поводиться агресивно і користується забороненими методами, які нам неприйнятні", – цитує Іщенка Тribuna.com.