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Іщенко: Миколенка за бійку було відраховано, за нього просила вся команда та тренери

18:12 257 Читать на русском
Іщенко: Миколенка за бійку було відраховано, за нього просила вся команда та тренери
Віталій Миколенко / ФК Динамо

Керівник дитячо-юнацької школи Динамо Олександр Іщенко розповів про те, як був відрахований з академії Віталій Миколенко.

"У Миколенка все складалося поетапно. Був один жорсткий момент, і він був відрахований. У нас бувають моменти, коли старшим гравцям не подобається, що молодші роблять їм зауваження. Віталік дуже круто поговорив з одним з гравців, за що був відрахований. Але вже перед фіналами, три роки тому, а у нас якраз тоді працював іспанський фахівець Альберто, прийшла вся команда і тренери. Була розмова про його повернення.

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Це був поодинокий випадок у Віталіка, і ми потиснули руки один одному і визначилися з тим, що шанобливе ставлення має бути не тільки до тренерів і персоналу, а й у футболістів один до одного. Зірка сама по собі може і не бути зіркою, а команда може допомогти такому гравцеві. Миколенко в той момент, як старший товариш, мав допомогти. А якщо ти не згоден, то доведи не кулаками, а ділом.

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Хоча, ми знаємо, що, на жаль, такі моменти бувають. А іноді це і правильні моменти. Як то кажуть, в душовій молодому десь трохи наступили на мозоль, щоб він поводився нормально і не підводив команду", – цитує Іщенка Тribuna.com.

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Динамо Динамо Олександр Іщенко Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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