Ищенко: Шахтер ведет себя агрессивно и пользуется запрещенными методами, которые для Динамо неприемлемы

Руководитель детско-юношеской школы Динамо Александр Ищенко рассказал о том, какими методами Шахтер переманивает молодых игроков у киевлян.

"Молодые игроки постоянно выбирают между Динамо и Шахтером. Скажу вам так: скауты Шахтера не просто так получают свои деньги. Но и мы тоже не спим. Родители футболистов тоже смогли сделать выводы. Сейчас они привозят к нам игрока. Он тренируется 3-5 дней. Мы считаем, что он уже у нас. Но вечером они могут его забрать и привезти в Шахтер.

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Как только там узнают, что игрок тренируется с нами, то ставки растут. Мы такими методами не пользуемся. Если игрок начинает так себя вести в начале своей футбольной карьеры, то я не думаю, что это поспособствует его дальнейшему становлению. Если я говорю, что моя мечта – играть в этом клубе, то за слова надо отвечать.

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Вы не забывайте, что финансовый вопрос был, есть и будет. И сегодня мы же понимаем финансовое состояние тех родителей, которые по этому критерию выбирают Шахтер. Да, когда Шахтер был у себя дома, то под ним был весь восточный регион. Мы даже не рассматривали игроков из Мариуполя, Луганска или из Донецкой области. Потому что мы понимали, что это территория донецкого Шахтера и он там полностью руководит этим процессом. Соответственно, мы сделали ставку на центральную и западную Украину. Сегодня все изменилось, мы находимся рядом. Шахтер ведет себя агрессивно и пользуется запрещенными методами, которые нам неприемлемы", – цитирует Ищенко Тribuna.com.