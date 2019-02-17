Іран заборонив трансляцію матчу Аугсбург – Баварія через жінку-арбітра

Німецький арбітр Бібіана Штайнхаус не пройшла цензуру на іранському телебаченні.

У матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини Баварія перемогла Аугсбург (3:2). Проте, іранські вболівальники не мали змоги переглянути цю гру через суддю зустрічі Бібіану Штайнхаус, повідомляє sportbild.

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Жінка-арбітр традиційно обслуговувала поєдинок в шортах, а таке видовище не допускається на телебаченні в мусульманських країнах.

Нагадаємо, перемогою над Аугсбургом мюнхенці скоротили відставання від дортмундської Борусії до 2-х очок, у "джмелів" ще є матч в запасі.

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