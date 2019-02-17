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Іран заборонив трансляцію матчу Аугсбург – Баварія через жінку-арбітра

14:17 197 Читать на русском
Іран заборонив трансляцію матчу Аугсбург – Баварія через жінку-арбітра
Бібіана Штайнхаус / Фото ФІФА

Німецький арбітр Бібіана Штайнхаус не пройшла цензуру на іранському телебаченні.

У матчі 22-го туру чемпіонату Німеччини Баварія перемогла Аугсбург (3:2). Проте, іранські вболівальники не мали змоги переглянути цю гру через суддю зустрічі Бібіану Штайнхаус, повідомляє sportbild.

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Жінка-арбітр традиційно обслуговувала поєдинок в шортах, а таке видовище не допускається на телебаченні в мусульманських країнах.

Нагадаємо, перемогою над Аугсбургом мюнхенці скоротили відставання від дортмундської Борусії до 2-х очок, у "джмелів" ще є матч в запасі.

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Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Баварія
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Німеччина Аугсбург - Баварія Бібіана Штайнхаус Бібіана Штайнхаус
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