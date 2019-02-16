"Мені це дуже подобається", – Касільяс оцінив роботу жінки-арбітра в матчі Бундесліги

Воротар Порту Ікер Касільяс підтримав Бібіану Штайнхаус, яка була арбітром матчу 22-го туру чемпіонату Німеччини між Аугсбургом і Баварією (2:3).

"Я дивлюся Бундеслігу, а саме зараз матч Аугсбург – Баварія. Жінка-арбітр – мені це дуже подобається! Футбол повинен рости і змінюватися", – написав Касільяс в Твіттері.

Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

39-річна Штайнхаус стала першою в історії жінкою-арбітром в Бундеслізі, відпрацювавши на матчі між Гертою і Вердером у вересні 2017 року.

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