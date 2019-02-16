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"Мені це дуже подобається", – Касільяс оцінив роботу жінки-арбітра в матчі Бундесліги

17:18 116 Читать на русском
"Мені це дуже подобається", – Касільяс оцінив роботу жінки-арбітра в матчі Бундесліги
Ікер Касільяс / фото із соцмереж

Воротар Порту Ікер Касільяс підтримав Бібіану Штайнхаус, яка була арбітром матчу 22-го туру чемпіонату Німеччини між Аугсбургом і Баварією (2:3).

"Я дивлюся Бундеслігу, а саме зараз матч Аугсбург – Баварія. Жінка-арбітр – мені це дуже подобається! Футбол повинен рости і змінюватися", – написав Касільяс в Твіттері.

Аугсбург – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

39-річна Штайнхаус стала першою в історії жінкою-арбітром в Бундеслізі, відпрацювавши на матчі між Гертою і Вердером у вересні 2017 року.

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Німеччина22 турSGL-арена (Ауґсбурґ)

Аугсбург - Баварія: П'ятниця 15 лютого 2019

Аугсбург
Матч завершено
2 : 3
Баварія
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Теги
Ікер Касільяс Ікер Касільяс Німеччина жінка-арбітр Бібіана Штайнхаус Бібіана Штайнхаус Аугсбург - Баварія
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