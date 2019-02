Оголена жінка розмахує принадами на полі, а пес кладе купу у штрафному: Рівер Плейт – в епіцентрі сюрреалізму року

За мотивами матчу чемпіонату Аргентини Росаріо Сентраль – Рівер Плейт можна знімати комедійний фільм.

Команда Марсело Гальярдо завітала у Росаріо з надією продовжити свою переможну серію, яка налічувала три матчі. Однак по ходу зустрічі Рівер зіткнувся не лише з серйозним опором 17-ї команди чемпіонату Аргентини, але й непередбачуваними явищами на футбольному полі.

Футболіст отримав травму, перечепившись через пса – курйоз дня

Спочатку гру було перервано через оголену дівчину, яка в оригінальний спосіб виступила проти насильства щодо жінок. Шейла Станоллі досить довго "світила" своїми розмальованими принадами перед гравцями та тисячами фанів на трибунах, поки її не спіймав один зі стюардів.

29-річна сміливиця, яка виявилась вчителем фізкультири з Росаріо, провела ніч в поліцейському відділку, а вже наступного дня стала відомою на увесь світ.

"Я вийшла з-за спин копів та бігла по діагоналі, поки на мене не накинувся товстий хлопець. Я вирішила здатися саме йому. Давайте розмовляти одне з одним, вже досить насильства. Життя коротке, і ви повинні прожити його якнайкраще", – заявила Станоллі в інтерв'ю Ole.

Якщо ви гадаєте, що після затримання активістки Рівер та Сентраль могли спокійно продовжити гру, то це зовсім не так. Через деякий час на полі з'явився ще один непроханий гість, який поводився значно нахабніше від Станоллі. Мова йде про кумедного пса. Чотирилапий, з'явившись нізвідки, наклав купу у штрафному майданчику господарів поля. Можливо, на щастя, адже Росаріо зумів відібрати очки у чинного переможця Кубка Лібертадорес.

A dog taking a shit on the pitch and temporarily evading capture at Rosario Central vs River Plate pic.twitter.com/ycuFadVHII