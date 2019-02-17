Иран запретил трансляцию матча Аугсбург – Бавария из-за женщины-арбитра

Немецкий арбитр Бибиана Штайнхаус не прошла цензуру на иранском телевидении.

В матче 22-го тура чемпионата Германии Бавария победила Аугсбург (3:2). Однако, иранские болельщики не смогли посмотреть эту игру из-за судьи встречи Бибианы Штайнхаус, сообщает sportbild.

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Женщина-арбитр традиционно обслуживала поединок в шортах, а такое зрелище не допускается на телевидении в мусульманских странах.

Напомним, победой над Аугсбургом мюнхенцы сократили отставание от дортмундской Боруссии до 2-х очков, у "шмелей" еще есть матч в запасе.

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