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Иран запретил трансляцию матча Аугсбург – Бавария из-за женщины-арбитра

14:17 42 Читати українською
Иран запретил трансляцию матча Аугсбург – Бавария из-за женщины-арбитра
Бибиана Штайнхаус / Фото ФИФА

Немецкий арбитр Бибиана Штайнхаус не прошла цензуру на иранском телевидении.

В матче 22-го тура чемпионата Германии Бавария победила Аугсбург (3:2). Однако, иранские болельщики не смогли посмотреть эту игру из-за судьи встречи Бибианы Штайнхаус, сообщает sportbild.

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Женщина-арбитр традиционно обслуживала поединок в шортах, а такое зрелище не допускается на телевидении в мусульманских странах.

Напомним, победой над Аугсбургом мюнхенцы сократили отставание от дортмундской Боруссии до 2-х очков, у "шмелей" еще есть матч в запасе.

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Германия22 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - Бавария: Пятница 15 февраля 2019

Аугсбург
Матч окончен
2 : 3
Бавария
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Германия Аугсбург - Бавария Бибиана Штайнхаус Бибиана Штайнхаус
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