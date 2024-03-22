Перед тим, як приєднатися до Емірейтс Клаб, іменитий іспанець виступав за Віссел Кобе із серпня 2018 року по серпень 2023 року.

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Як повідомляє Сope, японські податкові органи вимагають від іспанського футболіста Андреса Іньєсти сплатити 580 мільйонів єн (приблизно 3,5 мільйона євро або 3,7 мільйона доларів). Вважається, що він не задекларував належним чином свої доходи під час перебування в країні.

Іньєста залишив незадекларованими близько 860 мільйонів єн (приблизно 5,2 мільйона євро) за свої гонорари. Влада вважає, що 39-річний гравець для цілей оподаткування був резидентом Японії, живучи в цей період зі своєю родиною в місті Кобе, культурним послом якого він був.

Наразі Іньєста проживає в ОАЄ. За Емірейтс Клаб півзахисник відіграв у 13 матчах, забивши два голи та оформивши одну результативну передачу.

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