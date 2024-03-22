Перед тем, как присоединиться к Эмирейтс Клаб, именитый испанец выступал за Виссел Кобе с августа 2018 года по август 2023 года.

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Как сообщает Сопе, японские налоговые органы требуют от испанского футболиста Андреса Иньесты уплатить 580 миллионов иен (примерно 3,5 миллиона евро или 3,7 миллиона долларов). Считается, что он не задекларировал должным образом свои доходы во время пребывания в стране.

Иньеста оставил незадекларированными около 860 миллионов иен (примерно 5,2 миллиона евро) за свои гонорары. Власти считают, что 39-летний игрок для целей налогообложения был резидентом Японии, живя в этот период со своей семьей в городе Кобе, культурным послом которого он был.

Сейчас Иньеста проживает в ОАЭ. За Эмирейтс Клаб полузащитник отыграл в 13 матчах, забив два гола и оформив одну результативную передачу.

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