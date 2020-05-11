Андрес Іньєста. Геній футболу, який плакав ночами через бажання втекти з Барселони

11 травня 1984-го у містечку Фуентеальбілья (провінція Альбасете), народився один з найвеличніших півзахисників в історії Андрес Іньєста. Сьогодні маестро виповнюється 36 років.

“Найкращий маркетинг для футболу – це гра Іньєсти, красивішої реклами просто існує”, – сказав якось Анхель Педраса, вже покійний наставник молодіжних команд Барселони. Дійсно, можна захоплюватись Мессі або Роналду, підтримувати Реал або Барсу, але неможливо залишатись байдужим до Іньєсти, який є уособленням гри в її найкрасивіших проявах. Іспанський маестро не був оцінений належним чином за величезний шмат власної роботи, хоча – це той випадок, коли потрібно говорити про творчість. Митець з Фуентеальбільї заслужив “Золотий м’яч”, титул “The Best” й інші нагороди, проте сучасний футбол перетворився у бізнес з індустріальними імперіями Мессі та Роналду. Іньєста залишається хорошим маркетингом для ФІФА, але над своєю рекламою працює неохоче.

Футбол Іньєсти – це прояв його сутності: "Покажи мені, як ти граєш, і я скажу, хто ти”. Йому непотрібна слава через забиті м’ячі, найважливіше – команда, його велика сім’я. У житті все аналогічно: “Без вас – я був би ніким”. Ці рядки можна зустріти у автобіографії Андреса, яка стала справжнім одкровенням символа цілої епохи в іспанському футболі.

Найскладніший момент у житті

Він перебрався до Барселони в 12. Тут виступали кумири його дитинства: Лаудруп, Гвардіола, Де Ла Пенья... Той переїзд став великим потрясінням для хлопчиська, який хотів втекти з Каталонії у першу ж ніч.

Це може здатися абсурдним, але найгірший день мого життя був у Ла Масії. Те, що я пережив тоді, відчуваю з тим же болем і зараз, так, ніби не минуло стільки років. У мене було відчуття сирітства, наче втратив частинку себе. Це був важкий період. Я хотів бути там, знав, що це добре для мого майбутнього, але страждав без сім’ї. Я багато плакав. Ці почуття мене спустошували зсередини.

На щастя, Андрес поборов депресію і залишився у Ла Масії, отримавши підтримку Пуйоля, Вальдеса, Рейни. Завдяки друзям він освоївся в академії, а потім почав прогресувати з крейсерською швидкістю. “У кантері є талант. Його звати Андрес Іньєста. Він гратиме краще за усіх нас”, – сказав Хуан Роман Рікельме в розмові з каталонськими ЗМІ.

На першому ж тренуванні з основним складом Іньєста так сильно вразив свого кумира Хосепа Гвардіолу, що той промовив до Хаві: “Ти забрав моє місце, але цей хлопчина, який прийшов сьогодні на заняття, позбавить роботи нас обох”. Андрес вже тоді відрізнявся блискучою роботою з м’ячем і феноменальним баченням поля. Завдяки спадщині Кройфа, Іньєста та каталонський гранд стали ідеальним подружжям.

29 жовтня 2002 у матчі проти Брюгге юнак з Фуентеальбільї дебютував за команду Райкарда, а вже у сезоні 2004/05 закріпив за собою місце у стартовому складі та виграв перше чемпіонство. Ще через рік Андрес святкував у Парижі перемогу в Лізі чемпіонів.

Ангел Гвардіоли

Влітку 2008-го Барселону очолив Хосеп Гвардіола, за якого розпочався процес перебудови. На посаді наставника “блаугранас” Пеп стартував з поразки від Нумансії та нічиєї проти Расінга, отримавши чимало критики. На публіці його відстоював легендарний Кройф, а безпосередньо в колективі – сором'язливий Іньєста. У автобіографії Пеп розповів про неочікуваний візит підопічного до його офісу на “Камп Ноу”, який змінив усе.

Не хвилюйтеся, містере. Ми усіх переможемо. Ми на правильному шляху. Продовжуйте в тому ж дусі, добре? Ми граємо блискуче і насолоджуємося вашими тренуваннями. Будь ласка, не треба нічого міняти. Вперед, твою ж матір!

Цікаво, що до цього Іньєста завжди поводив себе тихо, був одним з тих гравців, які вкрай рідко показували емоції, попри статус чемпіона Європи у складі збірної Іспанії (2008). Про це свідчать і слова Мессі, процитовані в автобіографії: “Ми схожі тим, що мало розмовляємо. Він воліє сидіти в одному кутку роздягальні, а я в іншому. Однак нам вистачає лише одного погляду, щоб порозумітися. Це дуже скромна людина, а все, що він робить з м’ячем, неймовірно. Коли гра складається важко, я прошу його бути поруч зі мною на полі”.

Розмова Іньєсти з Пепом кардинально змінила ситуацію. У команді запанувала чудова атмосфера, а кульмінацією майбутніх перемог став требл в кінці сезону 2008/09 та історичні 6 трофеїв за підсумками календарного року.

Пекло між найбільшими подвигами

Іньєста став одним з головних творців блискучого дебютного сезону Барси під керівництвом Гвардіоли, а його гол на Стемфорд Брідж у півфіналі Ліги чемпіонів назавжди залишиться в історії. Втім, після магічного треблу в житті Андреса розпочався складний період, який може зрівнятися хіба-що з тим першим днем у Ла Масії. У фіналі ЛЧ проти МЮ “чарівник” грав із пошкодженням, за що згодом поплатився. Рецидив травми вибив його з ладу на 10 тижні, після цього – страшна звістка про смерть близького друга Дані Харке, який виступав за Еспаньйол. “З цього моменту розпочалося моє вільне падіння у безодню”, – зазначає Іньєста. Траплялось, що він просто не міг завершити тренування. Емоційно спустошеному гравцеві довелось звернутися до психолога:

А для чого вони існують? Мені потрібна була допомога. Дуже страшно, коли відчуваєш, що ти – це не ти. Це був той момент, коли люди можуть робити всякі дурниці.

У квітні, перед чемпіонатом світу в Південній Африці, трапляється ще одна травма. Проте, Вісенте Дель Боске таки бере Іньєсту на Мундіаль, а той віддячує тренеру і всій Іспанії переможним голом у фіналі проти Нідерландів. Найважливіший м’яч у кар’єрі він не міг святкувати по-іншому. Написом на власній майці Іньєста ще раз продемонстрував, що слава йому не потрібна, найважливіше – це люди, що перебувають поруч: “Дані Харке завжди з нами”.

Клятий "Золотий м'яч"

Усе вказувало на те, що тривала боротьба із самим собою, а також героїчний гол на ЧС-2010 увінчаються здобуттям “Золотого м’яча”. Принаймні, це було логічно для нас, фанів. Але ж не забуваймо про те, що у сучасному футболі велике значення має маркетинг. Найцінніша індивідуальна нагорода дісталась більш популярному Мессі, хоча й применшувати його грандіозних бомбардирських заслуг не збирається. Іньєста під час церемонії нагородження вкотре довів, що він, насамперед, людина: “Лео – найкращий у світі. Він щороку має отримувати цей приз”.

У наступному сезоні Іньєста знову виграє Лігу чемпіонів з Барсою, а ще через рік стане ключовим гравцем для збірної Іспанії на Євро-2012. Втім, навіть третій тріумф на важливому форумі з “Червоною Фуєрією” не дозволить йому отримати клятий “Золотий м’яч”. Найкращим за підсумками року знову визнають Лео, тоді як Андрес фінішує лише третім, поступившись ще й Кріштіану.

Індивідуальні поразки ніколи не засмучували скромного вихідця з Альбасете, він продовжував сумлінно працювати і залишався одним з ключових гравців при Тіто та Мартіно, а за Луїса Енріке був обраний капітаном. Символічно, що легендарна пов'язка перейшла до Іньєсти від Хаві, вчителя й ідеального партнера в середині поля. На двох вони виграли з Барсою 54 (!) трофеї. Зараз Андрес може пишатися званням найтитулованішого іспанського футболіста в історії.

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