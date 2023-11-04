Мессі заслужив не всі "Золоті м'ячі" – Лео "обікрав" навіть партнера по Барселоні
10:36 - Читать на русском
"Футбол24" знайшов найбільш відповідних кандидатів, які б могли отримати найціннішу нагороду у футболі, якби не Ліонель Мессі.
Суперзірка Інтера Маямі Ліонель Мессі цьогоріч отримав чергового "Золотого М'яча", уже восьмого у власній кар'єрі. Перемогу у Катарі зі збірною Аргентини прирівнюють до тріумфу Дієго Марадони у 1986-му.
Мессі "принизили" у США – його не визнали найкращим
Але чи всі вісім "Золотих м‘ячів" були справедливими, спробували розібратися на Футбол 24.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter