Барелла отримає істотну надбавку в зарплаті при продовженні контракту. Як інформує інсайдер Ніколо Скіра, Барелла домовився з міланським клубом про нову угоду до літа 2028 року. Його зарплата зросте з 4,5 млн євро на рік до 6/6,5 млн євро на рік.

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Барелла перейшов з Кальярі в Інтер влітку 2019 року на зарплату в 2,5 млн євро. Уже тоді він домовився з клубом про те, що його річний оклад буде поступово зростати. У 2021 році Інтер підвищив півзахиснику збірної Італії зарплату до 4,5 млн євро, і ось настала пора чергового підвищення. Ніколо щасливий в Інтері і з радістю поставить підпис під новим контрактом.

У цьому сезоні на рахунку 27-річного хавбека 2 голи в 30 матчах за "нерадзуррі" у всіх турнірах. Вболівальники Інтера вважають його "мотором" команди.

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