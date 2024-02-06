У матчі 23-го туру Серії А з Ювентусом головний тренер Інтера Сімоне Індзагі заробив своє п'яте попередження в сезоні. Згідно з правилами, він буде дискваліфікований на наступну гру своєї команди з Ромою. Також лідер чемпіонату з тієї ж причини не зможе розраховувати на свого джокера – півзахисника Давіде Фраттезі. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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У Римі Інтер зіграє в комплекті спеціальних виїзних футболок на честь китайського Нового року. Прізвища гравців команди будуть зображені у вигляді ієрогліфів китайською мовою.

Матч Рома – Інтер відбудеться в суботу, 10 лютого. Початок зустрічі – о 19:00 за Києвом. Нагадаємо, що Рома посідає 5-е місце в турнірній таблиці Серії А.

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