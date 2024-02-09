Барелла получит существенную прибавку в зарплате при продлении контракта. Как информирует инсайдер Николо Скира, Барелла договорился с миланским клубом о новом соглашении до лета 2028 года. Его зарплата вырастит с 4,5 млн евро в год до 6/6,5 млн евро в год.

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Барелла перешёл из Кальяри в Интер летом 2019 года на зарплату в 2,5 млн евро. Уже тогда он договорился с клубом о том, что его годовой оклад будет постепенно расти. В 2021 году Интер повысил полузащитнику сборной Италии зарплату до 4,5 млн евро, и вот наступила пора очередного повышения. Николо счастлив в Интере и с радостью поставит подпись под новым контрактом.

В этом сезоне на счету 27-летнего хавбека 2 гола в 30 матчах за "нерадзурри" во всех турнирах. Болельщики Интера считают его "мотором" команды.

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