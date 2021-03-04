Бразилець підписав угоду до 2025 року із "вовками", ставши повноцінним гравцем Роми, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До цього Ібаньєс виступав за римлян на правах оренди, а права на гравця належали Аталанті. Сума викупу становить 8 млн євро, ще 2 млн передбачені бонусами.

Відзначимо, що оборонець провів 26 матчів у складі Роми у поточному сезоні в усіх змаганнях, відзначившись 1 голом.

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