Рома оголосила про викуп одноклубника Маліновського перед двобоєм із Шахтарем у Лізі Європи
19:07 - Читать на русском
Захисник Роми Роджер Ібаньєс підписав повноцінний контракт із римлянами.
Бразилець підписав угоду до 2025 року із "вовками", ставши повноцінним гравцем Роми, повідомляє офіційний сайт клубу.
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До цього Ібаньєс виступав за римлян на правах оренди, а права на гравця належали Аталанті. Сума викупу становить 8 млн євро, ще 2 млн передбачені бонусами.
Відзначимо, що оборонець провів 26 матчів у складі Роми у поточному сезоні в усіх змаганнях, відзначившись 1 голом.
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