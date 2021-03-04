В рамках 25-го тура Серии А Парма в родных стенах уступила Интеру. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Интер подходил к поединку с Пармой возглавляя турнирную таблицу с отрывом в три очка от второго места. Пармезанцы же борются за выживание на предпоследней строчке первенства, поэтому победа в этом матче была важна для обеих команд.

Первая половина встречи была довольно скучной. Лишь несколько моментов, которые было трудно назвать опасными. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

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В начале второго тайма "нерадзурри" вышли вперед благодаря голу Санчеса, которому ассистировал Лукаку. Чуть позже дуэт Санчес+Лукаку положил еще один, увеличив преимущество гостей. На 71-й минуте "крестоносцы" отыграли один гол – отличился Эрнани. Однако, это оказалось все, на что были способны хозяева поля. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Интера – 1:2.

Благодаря этой победе подопечные Антонио Конте закрепились на вершине турнирной таблицы и увеличили отрыв от Милана до 6-и очков. Парма так и осталась на 19-й строчке чемпионата.

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