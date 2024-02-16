Фаворит гри був очевидний. Лідер чемпіонату приймав останню команду турнірної таблиці, яка впродовж поточного сезону вже вдруге змінила головного тренера. Замість Філіппо Індзагі рятувати Салернітану покликали Фабіо Ліверані, якому відверто не позаздриш. Мало того, що команда востаннє вигравала ще 30 грудня, відставала від рятівної зони аж на 7 очок, так ще й дебютувати довелося проти головного фаворита чемпіонських перегонів. Шкода, що Піппо Індзагі звільнили до матчу з Інтером – на Джузеппе Меацца була б тренерська дуель знаменитих братів.

У Інтера з результатами повний порядок. Команда Сімоне Індзагі виграла всі 7 поєдинків у 2024 році. "Нерадзуррі" очолюють турнірну таблицю, випереджаючи Ювентус на 7 очок з матчем у запасі. У вівторок Інтер зіграє домашній поєдинок 1/8 ЛЧ проти мадридського Атлетіко – очікувалося, що через це Сімоне Індзагі дасть відпочити кільком лідерам. Втім, з основних футболістів у запасі опинився тільки Дімарко.

Італійські клуби не підтримали скорочення Серії А – "за" проголосували тільки 4 гранди

Вже на другій хвилині Інтер ледь не забив. Після подачі кутового Очоа відбив удар Бастоні, а Тюрам, який був першим на добиванні, з метра влучив у стійку. Невдовзі Барелла вийшов сам на сам з Очоа, але мексиканський кіпер фантастичним чином перевів м'яч у поперечину. Ще один сейв Очоа – цього разу після удару де Врея. План Сімоне Індзагі на швидкий гол був зрозумілим, але воротар Салернітани творив дива.

Проте й Очоа був безсилим на 17-й хвилині. Карлос Августо продерся лівим флангом і прострілив у центр штрафного. Туди набіг Маркус Тюрам і ударом у дотик прошив кіпера, відкривши рахунок. 1:0 – швидкий гол таки стався. Підопічні Індзагі відчули "запах крові". У наступній атаці Інтер подвоїв перевагу. Лаутаро Мартінес з лінії штрафного потужно пробив у дальній кут. Двадцятий гол аргентинця у поточному чемпіонаті Італії – Лаутаро зміцнив свою позицію в рейтингу бомбардирів Серії А.

Капітан Інтера став лише третім гравцем в історії клубу (і першим за більш ніж 70 років), який забив 20+ голів у чемпіонаті впродовж трьох сезонів поспіль.

20 - Lautaro Martínez is the third player to score at least 20 goals for three seasons in a row in #SerieA with Inter, after Giuseppe Meazza (five - from 1929/30 to 1933/34) and Stefano Nyers (four - from 1948/ 49 to 1951/52). Historic.#InterSalernitana pic.twitter.com/gO7fto8mYy — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2024

Жером Боатенг не витримав такого темпу суперника і залишив поле вже на 24-й хвилині. А до перерви "нерадзуррі" довели рахунок до розгрому. Очоа не втримав м'яч у руках після рикошету, а Дюмфріс був першим на добиванні. 3:0 – Інтер все вирішив за неповний тайм.

По перерві підопічні Індзагі прогнозовано перейшли в економ-режим. Ближче до кінця гри наставник "нерадзуррі" дозволив дебютувати канадійцю Тейджону Б'юкенену, який прийшов взимку із Брюгге. Інтер мав ще моменти, за матч подав 18 кутових, але забив лише на 90-й хвилині. Автором гола став Арнаутовіч. Салернітана так і не завдала жодного удару в площину воріт Зоммера. Дебют Ліверані вийшов провальним.

4:0 – Інтер набрав 63 очки, продовжив переможну серію і відірвався від Ювентуса на 10 балів, зробивши вагому заявку на Скудетто. Салернітана з 13-ма пунктами залишилася останньою з суттєвим відставанням від рятівної зони.

Рома двічі принижувала Лозі, який володів унікальним талантом – заради команди просив милостиню і забивав із травмою