Елітний дивізіон Італії найближчим часом не зазнає змін. Як і раніше, в Серії А гратимуть 20 команд.

На засіданні представників Серії А відбулося голосування, предметом якого стала кількість клубів у найвищому дивізіоні Італії. За скорочення кількості команд до 18-ти проголосували лише Інтер, Мілан, Рома і Ювентус, повідомляє GdS.

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Вказані 4 клуби прагнули зменшити кількість матчів і насиченість календаря. Але підтримки не отримали, адже інші 16 клубів виступили проти скорочення чисельності команд. Оскільки для зміни формату чемпіонату Італії потрібно 14 голосів "за", то скорочення кількості клубів у Серії А найближчим часом не буде.

Нагадаємо, окрім Серії А, формат із 20-ма командами є ще в Англії та Іспанії. В елітних дивізіонах Німеччини та Франції грають 18 клубів (Ліга 1 скоротила кількість учасників перед початком поточного сезону).

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