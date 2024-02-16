Фаворит игры был очевиден. Лидер чемпионата принимал последнюю команду турнирной таблицы, которая в течение текущего сезона уже второй раз сменила главного тренера. Вместо Филиппо Индзаги спасать Салернитану позвали Фабио Ливерани, которому откровенно не позавидуешь. Мало того, что команда в последний раз выигрывала еще 30 декабря, отставала от спасительной зоны аж на 7 очков, так еще и дебютировать пришлось против главного фаворита чемпионской гонки. Жаль, что Пиппо Индзаги уволили до матча с Интером – на Джузеппе Меацца была бы тренерская дуэль знаменитых братьев.

У Интера с результатами полный порядок. Команда Симоне Индзаги выиграла все 7 поединков в 2024 году. "Нерадзурри" возглавляют турнирную таблицу, опережая Ювентус на 7 очков с матчем в запасе. Во вторник Интер сыграет домашний поединок 1/8 ЛЧ против мадридского Атлетико – ожидалось, что из-за этого Симоне Индзаги даст отдохнуть нескольким лидерам. Впрочем, из основных футболистов в запасе оказался только Димарко.

Итальянские клубы не поддержали сокращение Серии А – "за" проголосовали только 4 гранда

Уже на второй минуте Интер едва не забил. После подачи углового Очоа отразил удар Бастони, а Тюрам, который был первым на добивании, с метра попал в штангу. Вскоре Барелла вышел один на один с Очоа, но мексиканский кипер фантастическим образом перевел мяч в перекладину. Еще один сейв Очоа – на этот раз после удара де Врея. План Симоне Индзаги на быстрый гол был понятным, но вратарь Салернитаны творил чудеса.

Однако и Очоа был бессилен на 17-й минуте. Карлос Августо продрался по левому флангу и прострелил в центр штрафной. Туда набежал Маркус Тюрам и ударом в касание прошил кипера, открыв счет. 1:0 – быстрый гол таки состоялся. Подопечные Индзаги почувствовали "запах крови". В следующей атаке Интер удвоил преимущество. Лаутаро Мартинес с линии штрафной мощно пробил в дальний угол. Двадцатый гол аргентинца в текущем чемпионате Италии – Лаутаро укрепил свою позицию в рейтинге бомбардиров Серии А.

Капитан Интера стал лишь третьим игроком в истории клуба (и первым за более чем 70 лет), который забил 20+ голов в чемпионате в течение трех сезонов подряд.

20 - Lautaro Martínez is the third player to score at least 20 goals for three seasons in a row in #SerieA with Inter, after Giuseppe Meazza (five - from 1929/30 to 1933/34) and Stefano Nyers (four - from 1948/ 49 to 1951/52). Historic.#InterSalernitana pic.twitter.com/gO7fto8mYy — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 16, 2024

Жером Боатенг не выдержал такого темпа соперника и покинул поле уже на 24-й минуте. А до перерыва "нерадзурри" довели счет до разгрома. Очоа не удержал мяч в руках после рикошета, а Дюмфрис был первым на добивании. 3:0 – Интер все решил за неполный тайм.

После перерыва подопечные Индзаги прогнозируемо перешли в эконом-режим. Ближе к концу игры наставник "нерадзурри" позволил дебютировать канадцу Тейджону Бьюкенену, который пришел зимой из Брюгге. Интер имел еще моменты, за матч подал 18 угловых, но забил только на 90-й минуте. Автором гола стал Арнаутович. Салернитана так и не нанесла ни одного удара в створ ворот Зоммера. Дебют Ливерани получился провальным.

4:0 – Интер набрал 63 очка, продлил победную серию и оторвался от Ювентуса на 10 баллов, сделав весомую заявку на Скудетто. Салернитана с 13-ю пунктами осталась последней с существенным отставанием от спасительной зоны.

Рома дважды унижала Лози, который обладал уникальным талантом – ради команды просил милостыню и забивал с травмой