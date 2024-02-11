Салернітана офіційно підтвердила звільнення Піппо з посади головного тренера і призначення Фабіо Ліверані наступником.

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Керівництво "гранатових" запросило Індзагі у жовтні минулого року, однак іменитий форвард не зміг покращити результати. У 18 матчах на чолі Салернітани він здобув усього 3 перемоги, 4 нічиї і 11 разів програв. Останньою краплею стала домашня поразка від іншого борця за виживання – Емполі Віктора Коваленка. Салернітана застрягла на дні таблиці Серії А, відстаючи від рятівної зони на 6 очок.

Для 50-річного Філіппо Індзагі це вже сьома втрата роботи у кар'єрі тренера. Цікаво, що його молодший брат Сімоне з Інтером йде на вершині Серії А і має всі шанси стати чемпіоном.

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