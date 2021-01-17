Дербі між Інтером і Ювентусом у 18-му турі Серії А можна назвати центральним матчем тижня в Італії, адже команди борються за найвищі місця. "Нерадзуррі" у випадку перемоги наздогнали б Мілан на вершині турнірної таблиці, а "б'янконері" в разі власної звитяги піднялися б з ганебної п'ятої сходинки одразу на третю – та ще і впритул наблизились би до підопічних Антоніо Конте. Міланська команда в крайніх двох турах не змогла виграти, в той час як учень Конте – Андреа Пірло – разом з туринцями відсвяткував перемоги в трьох поєдинках чемпіонату поспіль.

Інтер – Ювентус: онлайн-трансляція центрального матчу Серії А – як це було

Обидва головних тренери не стали мудрити зі складами, кинувши у бій найсильніших виконавців. Благо, у Інтера не міг зіграти тільки Д'Амброзіо, а от Ювентусу було складніше – Дибала, де Лігт, Куадрадо та Алекс Сандро через травми та коронавірус не змогли потрапити у заявку. Втім, перших трьох успішно замінили іншими лідерами, і лише на лівому фланзі оборони було складно – там довелося випускати молодого Фработту.

Початок зустрічі пройшов на невисоких швидкостях і без переваги жодної з команд, однак з класними моментами. Перший з них створили господарі: Інтер на 7-й хвилині заробив штрафний в метрах 25-ти від воріт, а Брозовіч пробив з нього у правий нижній кут – трохи неточно! Гості огризнулися на 11-й скидкою Морати під потужний удар Рабйо з меж карного майданчика в ближній кут. Хандановіч парирував на К'єзу, який одразу ж прострілив у воротарський під замикання Роналду – гол! Втім, його скасували через офсайд у Федеріко.

Покарання за марнотратство було миттєвим. На 13-й хвилині Барелла відкрився на правому фланзі під передачу Відаля, хитнув Фработту й виконав подачу в центр штрафного точно на голову Артуро – 1:0! Ще за дві хвилини Відаль міг оформити дубль, замкнувши простріл Хакімі після обіграшу все того ж Фработти, однак цього разу чилієць вистрілив над воротами. На 19-й же уважність Щенсни перевірив Брозовіч, який щільно пробив з-за лівого кута карного майданчика. Войцех спіймав м'яч.

Після цього у грі Ювентуса щось зламалося. Туринці не могли зачепитися за м'яч на останній третині поля Інтера, до кінця першого тайму огризнувшись тільки двома дальніми ударами Роналду – перший полетів на трибуни, а другий повільно впав до рук Хандановіча. Втім, це було не так страшно. Набагато тривожнішою була ситуація в обороні, яку міланці шматували на дрібні частки. Так, вже на 24-й хвилині Барелла перехопив м'яч у центрі й розігнав контратаку з пасом на хід Лукаку, а той хитнув захисника на лінії півкола й вистрілив у дальній нижній кут – Щенсни парирував, а Мартінес з добивання спрямував сферу в небо.

На 31-й Лукаку міг вириватись віч-на-віч з голкіпером, красиво розвернувшись навколо К'єлліні й протаранивши у підкаті Фработту, але К'єлліні встиг повернутись і вибити м'яч. Щоправда, точно на Лаутаро, якому вдався небезпечний удар повз ліву стійку. На 38-й Барелла в черговий раз обіграв Фработту й прострілив у центр штрафного, а Лукаку замкнув у дотик – Щенсни спіймав м'яч. На 41-й хвилині Лаутаро пробивав з відскоку після виносу подачі Бастоні, але удар встигли накрити. Зрештою, на 44-й знову міг забивати Відаль – Хакімі обіграв Фработту й прострілив у зону перед карним майданчиком, однак Артіро вистрілив у небо. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Інтера.

Другий тайм розпочався без змін як у кадровому плані, так і в ігровому. Ювентус виглядав все так же безпомічно, а Інтер на 52-й хвилині покарав туринців за такий футбол: Бастоні з власної половини віддав геніальний довгий пас, відрізавши усю оборону "б'янконері" й організувавши вихід Барелли віч-на-віч з Щенсни – Ніколо пробив у ближню дев'ятку. 2:0! Ще за кілька хвилин у гостей травмувався Фработта, тож Андреа Пірло таки наважився на заміни. На 58-й замість Фработти, Ремзі й Рабйо вийшли Маккені, Кулусевскі та Бернардескі.

Жодного покращення у грі Ювентуса від цієї перестановки не сталося. В наступні 25 хвилин гості мали тільки два слабеньких удари головою після кутових – Маккені на 60-й пробив в руки Хандановічу, а Мората на 64-й спрямував сферу повз лівий кут. Інтер відповів дальнім пострілом Брозовіча після скидки від Лукаку (неточно), низкою кросів та проривом Лаутаро лівим флангом на 71-й хвилині. В його завершенні аргентинець увірвався на край штрафного, розкрутив К'єлліні та пробив у правий кут – поруч зі стійкою!

В завершальній частині зустрічі на полі було нудно. Інтер практично перестав загострювати, а про Ювентус годі й й говорити. Щоправда, на 87-й хвилині туринці мали шанс повернутись у гру внаслідок потужного пострілу К'єзи метрів з 16-ти – Хандановіч врятував міланців від проблем, витягнувши м'яч з лівого нижнього кута. Господарі огризнулись вриванням Хакімі на правий край карного майданчика з ударом над поперечиною. Це був останній момент у матчі. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "нерадзуррі".

Таким чином, Інтер набрав 40 очок, наздогнавши Мілан на вершині турнірної таблиці, однак залишившись другим через поразку в особистій зустрічі. Ювентус, маючи 33 залікових бали в активі, залишається п'ятим.