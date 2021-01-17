Інтер – Ювентус: стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу Серії А
20:55 - Читать на русском
В рамках 18-го туру італійського чемпіонату Інтер приймає Ювентус. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Центральний матч 18-го туру Серії А Інтер – Ювентус розпочнеться о 21:45 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Інтер:
Ювентус:
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