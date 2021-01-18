Інтер – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу
00:06 - Читать на русском
Інтер переміг Ювентус у центральному матчі 18-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
Команди обмінялись голами у перші 13 хвилин, проте гол Роналду скасували через офсайд, а от забитий м'яч Відаля був забитий за всіма правилами. Інтер після цього створив кілька нагод, проте Щенсни у першому таймі більше не пропускав. А от на початку другої половини Барелла без шансів пробив у верхній кут воріт після шикарної передачі Бастоні та поставив крапку в зустрічі.
Інтер впевнено переміг Ювентус у дербі й наздогнав Мілан на вершині таблиці Серії А
Таким чином, Інтер набрав 40 очок та зрівнявся із першим Міланом, Ювентус із 33 пунктами залишився п'ятим.
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