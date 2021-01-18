Команди обмінялись голами у перші 13 хвилин, проте гол Роналду скасували через офсайд, а от забитий м'яч Відаля був забитий за всіма правилами. Інтер після цього створив кілька нагод, проте Щенсни у першому таймі більше не пропускав. А от на початку другої половини Барелла без шансів пробив у верхній кут воріт після шикарної передачі Бастоні та поставив крапку в зустрічі.

Інтер впевнено переміг Ювентус у дербі й наздогнав Мілан на вершині таблиці Серії А

Таким чином, Інтер набрав 40 очок та зрівнявся із першим Міланом, Ювентус із 33 пунктами залишився п'ятим.