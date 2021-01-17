Дерби между Интером и Ювентусом в 18-м туре Серии А можно назвать центральным матчем недели в Италии, ведь команды борются за самые высокие места. "Нерадзурри" в случае победы догнали бы Милан на вершине турнирной таблицы, а "бьянконери" в случае собственного успеха поднялись бы с позорной пятой строчки сразу на третью – да ещё и вплотную приблизились бы к подопечным Антонио Конте. Миланская команда в последних двух турах не смогла выиграть, в то время как ученик Конте – Андреа Пирло – вместе с туринцами отпраздновал победы в трёх поединках чемпионата подряд.

Интер – Ювентус: онлайн-трансляция матча Серии А – как это было

Оба главных тренера не стали мудрить с составами, бросив в бой сильнейших исполнителей. Благо, у Интера не мог сыграть только Д'Амброзио, а вот Ювентусу было сложнее – Дибала, де Лигт, Куадрадо и Алекс Сандро из-за травм и коронавируса не смогли попасть в заявку. Впрочем, первых трёх успешно заменили другими лидерами, а вот на левом фланге обороны было сложно – там пришлось выпускать молодого Фработту.

Начало встречи прошло на невысоких скоростях и без преимущества какой-либо из команд, но с классными моментами. Первый из них создали хозяева: Интер на 7-й минуте заработал штрафной в метрах 25-ти от ворот, а Брозович пробил с него в правый нижний угол – немного неточно! Гости огрызнулись на 11-й скидкой Мораті под мощный удар Рабьо из пределов штрафной в ближний угол. Ханданович парировал на Кьезу, который сразу же прострелил во вратарскую под замыкание Роналду – гол! Впрочем, его отменили из-за офсайда у Федерико.

Наказание за расточительность было мгновенным. На 13-й минуте Барелла открылся на правом фланге под передачу Видаля, качнул Фработту и исполнил подачу в центр штрафной точно на голову Артуро – 1:0! Ещё через две минуты Видаль мог оформить дубль, замкнув прострел Хакими после обыгрыша всё того же Фработты, однако на этот раз чилиец выстрелил над воротами. На 19-й же внимательность Щенсны проверил Брозович, плотно пробивший из-за левого угла штрафной. Войцех поймал мяч.

После этого в игре Ювентуса что-то сломалось. Туринцы не могли зацепиться за мяч на последней трети поля Интера, к концу первого тайма огрызнувшись только двумя дальними ударами Роналду – первый полетел на трибуны, а второй медленно упал в руки Хандановича. Впрочем, это было не так страшно. Гораздо тревожнее выглядела ситуация в обороне, которую миланцы рвали на мелкие частицы. Так, уже на 24-й минуте Барелла перехватил мяч в центре и разогнал контратаку с пасом на ход Лукаку, а тот качнул защитника на линии полукруга и выстрелил в дальний нижний угол – Щенсны парировал, а Мартинес с добивания направил сферу в небо.

На 31-й Лукаку мог вырываться один на один с голкипером, красиво развернувшись вокруг Кьеллини и протаранив в подкате Фработту, но Кьеллини успел вернуться и выбить мяч. Правда, точно на Лаутаро, которому удался опасный удар мимо левой штанги. На 38-й Барелла в очередной раз обыграл Фработту и прострелил в центр штрафной, а Лукаку замкнул в касание – Щенсны поймал мяч. На 41-й Лаутаро пробивал с отскока после выноса Щенсны, но удар успели накрыть. На 44-й снова мог забивать Видаль – Хакими обыграл Фработту и прострелил в зону перед штрафной площадкой, однако Артиро выстрелил в небо. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Интера.

Второй тайм начался без изменений как в кадровом плане, так и в игровом. Ювентус выглядел всё так же беспомощно, а Интер на 52-й минуте наказал туринцев за такой футбол: Бастони из собственной половины отдал гениальный длинный пас, отрезав всю оборону "бьянконери" и организовав выход Бареллы один на один с Щенсны – Николо пробил в ближнюю девятку. 2:0! Ещё через несколько минут у гостей травмировался Фработта, поэтому Андреа Пирло решился на замены. На 58-й вместо Фработты, Рэмзи и Рабьо вышли Маккени, Кулусевски и Бернардески.

Никакого улучшения в игре Ювентуса от этой перестановки не произошло. В последующие 20 минут гости имели только два слабых удара головой после подач с углового – Маккени на 60-й пробил в руки Хандановичу, а Мората на 64-й направил сферу мимо левого угла. Интер ответил дальним выстрелом Брозовича после скидки от Лукаку (неточно), рядом кроссов и прорывом Лаутаро левым флангом на 71-й минуте. В его завершении аргентинец ворвался на край штрафной, раскрутил Кьеллини и пробил в правый угол – рядом со штангой!

В заключительной части встречи ничего интересного на поле не происходило. Интер практически перестал обострять, а про Ювентус и говорить не приходится. Правда, на 87-й минуте туринцы имели шанс вернуться в игру в результате мощного выстрела Кьезы метров с 16-ти – Ханданович спас миланцев от проблем, вытащив мяч из левого нижнего угла. Хозяева огрызнулись вбеганием Хакими на правый край штрафной с ударом над перекладиной. Это был последний момент в матче. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "нерадзурри".

Таким образом, Интер набрал 40 очков, догнав Милан на вершине турнирной таблицы, но оставшись вторым из-за поражения в очной встрече. Ювентус, имея 33 зачётных балла в активе, остаётся пятым.