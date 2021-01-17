Одного разу у збірній Уругваю / Фото з відкритих джерел

1. Нідерландець Арі Хан на варті півзахисту Аякса першої половини 70-х.

2. Збірна Італії на ЧС-1978 фінішувала у четвірці найкращих. Зліва направо: Роберто Беттега, Антонелло Куккуредду, Антоніо Кабріні і голкіпер Паоло Конті.

3. Молодий нападник Кевін Кіган вправляється з м'ячем у похмурих нетрях Ліверпуля (1974 рік).

4. Легендарна битва у фіналі ЧС-1974. Німецький голкіпер Зепп Майєр після контакту із Йоханом Кройфом – наче підстрелений. Франц Бекенбауер сигналізує про фол, на дальньому плані ситуацію контролює Вім ван Ханегем.

5. Мілан у 1971-му: віце-чемпіони Італії, вище – лише сусіди з Інтера.

6. Рубен Айяла – колоритний форвард збірної Аргентини початку 70-х.

7. Першого травня 1976-го Саутгемптон виграв єдиний у своїй історії Кубок Англії. У фіналі на 100-тисячному Вемблі "святі" обіграли МЮ (1:0). Із трофеєм Пітер Осгуд (ліворуч) та Боббі Стокс, автор переможного м'яча.

8. Дієго Марадона розпочинав у дитячій команді Аргентінос Хуніорс. Впізнали золотого хлопчика?

9. Йохан Кройф і оборонець Ріфе після матчу Барселони. Перший аналіз та розбір щойно зіграного поєдинку.

10. Збірна Англії у статусі чемпіона світу прибула на мексиканський Мундіаль-1970. Виділяються Боббі Чарльтон (із битою) і Ноббі Стайлз.

11. Дві ікони перуанського футболу: тренер Маркос Кальдерон і хавбек Теофіло Кубільяс.

12. Футболісти хожувського Руху "розбудовують комунізм" у Польщі (1978 рік).

13. Фірмовий стрибок Рея Клеменса – основного голкіпера Ліверпуля 70-х. П'ятнадцятого листопада 2020-го він стрибнув у Вічність.

14. Бернар Лякомб: те неприємне відчуття, коли "поїхала" опорна нога. Цього форварда шанують у Ліоні, Бордо і Сент-Етьєні.

15. Ранок 6-го травня 1972 року. Гравці Лідса Джек Чарльтон (ліворуч) і Біллі Бремнер прокинулися, щоб через кілька годин обіграти Арсенал у фіналі Кубка Англії (1:0).

16. Аргентинський хавбек Алехандро Сабелья освоюється у Шеффілд Юнайтед (1978 рік).

17. Розминка у таборі бразильського Фламенгу (1971 рік).

18. Молодий наставник Ювентуса Джованні Трапаттоні на короткій нозі із підопічними – Антоніо Кабріні і Клаудіо Джентіле (праворуч).

19. Гравець флагмана болівійського футболу – клубу Стронгест – зі своїми дітьми. Про Роландо Варгаса ви, мабуть, ніколи не чули, але фото таки варте вашої уваги.

20. Півзахисник Хуан Рамон Карраско (ліворуч) і нападник Фернандо Морена – лідери збірної Уругваю 70-80-х.

21. У другій половині 70-х тбіліське Динамо двічі здобувало Кубок СРСР. Зокрема, у півфіналі 1976-го грузини впевнено розібралися із Шахтарем (2:0). Олександр Чівадзе встигав і в захисті відпрацьовувати, і голи забивати.

22. Людина-епоха! Сантьяго Бернабеу грав у нападі мадридського Реала (1910-20-ті), тренував команду (кінець 1920-х), а згодом, упродовж 3,5 десятиліть, був президентом Королівського клубу. Одне з останніх прижиттєвих фото дона Сантьяго. Він помер у червні 1978-го, не доживши кілька днів до свого 83-річчя.

23. Казімеж Дейна перевзував не тільки бутси, але й змінював клуби і навіть батьківщину. Легія, Ман Сіті і, зрештою, Сан-Дієго, де на суперзірку збірної Польщі очікувала загибель...

24. Black power Вест Бромвіча другої половини 70-х: Лорі Каннінгем, Брендон Бетсон і Сіріль Реджіс.

25. Домінік Рошто, бомбардир Сент-Етьєна, полюбляв поїздки "з вітерцем".

26. Карлос Альберто, чемпіон світу-1970, у костюмі Сантоса, за який відіграв 9 років.

27. Джордж Бест після душу і з думкою про дівчат. Алкоголь витіснить усе інше трохи згодом.

28. Розморений пивом фанат Кардіфф Сіті приліг спочити прямісінько на трибуні рідного Нініан Парк (1975 рік).

29. Розорений і виснажений запоями Гаррінча у складі скромного клубу Оларія. Початок 70-х. Від слави "Радості народу" не залишилось нічого.

30. Жіноча команда Саутгемптона у 1971-му.

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