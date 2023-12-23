"Нерадзуррі" втратили захисника Федеріко Дімарко і форварда Лаутаро Мартінеса, інформує офіційний сайт клубу.

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У обох травми привідного м'язу стегна. Орієнтовні терміни відсутності – 2 тижні. Це означає, що Дімарко і Лаутаро пропустять нинішній матч проти Лечче, а також фінал 2023 року на полі Дженоа (29 грудня). Є надія на повернення дуету лідерів 6 січня проти Верони.

Нагадаємо, після 16 турів Інтер очолює турнірну таблицю Серії А і пробився до 1/8 фіналу ЛЧ, де зустрінеться з Атлетіко.

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