"Нерадзурри" потеряли защитника Федерико Димарко и форварда Лаутаро Мартинеса, сообщает официальный сайт клуба.

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У обоих травмы приводной мышцы бедра. Примерные сроки отсутствия – 2 недели. Это означает, что Димарко и Лаутаро пропустят нынешний матч против Лечче и финал 2023 года на поле Дженоа (29 декабря). Есть надежда на возвращение дуэта лидеров 6 января против Вероны.

Напомним, после 16 туров Интер возглавляет турнирную таблицу Серии А и пробился в 1/8 финала ЛЧ, где встретится с Атлетико.

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