У середу, 20 грудня, Інтер у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії приймав на своєму полі Болонью. Перед цією зустріччю Августо відвідав педіатричне відділення однієї з міланських лікарень і пообіцяв юному вболівальнику Інтера забити гол. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

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Августо був дуже активний і неодноразово загрожував воротам Болоньї з середньої та дальньої дистанції. Бразильцю вдалося забити нетиповий м'яч, але це сталося не в основний час. Августо відправив м'яч у сітку воріт Ровелли на 92-й хвилині з другого поверху, після навісу партнера з кутового.

На жаль для юного вболівальника Інтера, цей гол не став переможним. За час, що залишився, Інтер двічі пропустив від Болоньї – і вилетів із розіграшу Кубка Італії.

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