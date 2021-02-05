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Коларов не виправдав сподівань тренерського штабу Інтера, який намагався зробити з ветерана лівого центрбека в трійці оборонців. Після сезону 2020/21 контракт Коларова з міланцями втратить чинність. Натомість нову угоду Інтер 35-річному оборонцю не пропонуватиме.

У нинішній кампанії Александар Коларов провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист. Раніше він захищав кольори Роми, Лаціо, Манчестер Сіті, ОФК Белград і рідних Чукарічок.

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