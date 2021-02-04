Зірковий форвард Ювентуса Кріштіану Роналду незабаром отримає шанс затриматися в Турині на довший період.

"Стара синьйора" прагне продовжити співпрацю з досвідченим нападником, стверджує Tuttosport.

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Роналду невдовзі отримає пропозицію продовжити контракт до літа 2023 року. Чинна угода португальця з Юве діє до кінця сезону 2021/22. Фінансові деталі оновленого контракту наразі залишаються невідомими. На момент завершення нової угоди 5-разовому володарю "Золотого м'яча" буде 38,5 років.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі.

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