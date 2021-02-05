"Нерадзурри" отпустят серба летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ювентус готов предложить Роналду новый контракт, – Tuttosport

Коларов не оправдал надежд тренерского штаба Интера, пытавшегося сделать из ветерана левого центрбека в тройке защитников. После сезона 2020/21 контракт Коларова с миланцами завершит действие. В свою очередь новое соглашение 35-летнему защитнику Интер не будет предлагать.

В нынешней кампании Александар Коларов провел 10 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Ранее он защищал цвета Ромы, Лацио, Манчестер Сити, ОФК Белград и родных Чукаричек.

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