Інтер визначив топ-ціль після двох трансферних невдач

Міланський Інтер обрав пріоритетну кандидатуру на підсилення атакувальної лінії після фіаско з підписанням Олів'є Жиру та Дріса Мертенса.

"Нерадзуррі" зосередились на форварді ПСЖ Едінсоні Кавані, повідомляє Corriere dello Sport.

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Влітку досвідчений уругваєць стане вільним агентом, тому може дістатися Інтеру безкоштовно. Щоправда, міланцям доведеться запропонувати 33-річному нападнику солідні підйомні та вигідний контракт. Конкуренцію у боротьбі за Кавані Інтеру складуть мадридський Атлетіко, англійський Ньюкасл, турецький Фенербахче та клуби МЛС.

У нинішньому сезоні ветеран провів 22 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 7 голів.

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