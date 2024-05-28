Після завершення сезону Серії А футболісти Мілана не відразу підуть у відпустку.

На 31 травня у "россонері" запланований товариський матч проти Роми. Ця гра пройде в Австралії у місті Перт. Делегація італійців напередодні вже прибула на місце, повідомляє клубна прес-служба.

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Слід зауважити, що Мілан полетів цілком бойовим складом. Не вистачає лише травмованих Меньяна, К'яера, Чуквуезе та Пулішіча. Решта на місці, навіть Олів'є Жиру й Антоніо Міранте, яке вже завершили свою кар'єру на Сан-Сіро.

Цікаво те, що Стефано Піолі, про прощання з яким також оголосили, до Австралії не полетів. У згаданому матчі діями команди керуватиме Даніеле Бонара. До слова, італійська преса пише, що цей фахівець влітку очолить новостворений Мілан U-23.

Мілан зіграв 3:3 проти найгіршої команди Серії А в останньому матчі Піолі й чотирьох гравців – Жиру попрощався голом