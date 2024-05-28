Напередодні завершився чемпіонат Саудівської Аравії. Команда португальця фінішувала другою, але досвідчений форвард став найкращим бомбардиром, забивши рекордні для ліги 35 голів за сезон.

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Водночас Роналду підкорилися ще більш приголомшливе досягнення. Кріштіану став першим футболістом в історії, який ставав найкращим бомбардиром елітного дивізіону в чотирьох країнах. Він це робив у Англії, Іспанії (тричі), Італії та в Саудівській Аравії.

Таким чином Роналду залишив позаду цілу низку футболістів, які тріумфували в трьох чемпіонатах: Лангара, Ді Стефано, Аморозо, Сонні, Ромаріо, Магно Алвес, ван Ністелрой, Думбія, Крішна, Суарес, Халк, Ніколіч, Лєвандовскі.

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