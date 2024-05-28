Роналду встановив неймовірний рекорд для найкращих бомбардирів, двічі переписавши історію
Напередодні завершився чемпіонат Саудівської Аравії. Команда португальця фінішувала другою, але досвідчений форвард став найкращим бомбардиром, забивши рекордні для ліги 35 голів за сезон.
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Водночас Роналду підкорилися ще більш приголомшливе досягнення. Кріштіану став першим футболістом в історії, який ставав найкращим бомбардиром елітного дивізіону в чотирьох країнах. Він це робив у Англії, Іспанії (тричі), Італії та в Саудівській Аравії.
Таким чином Роналду залишив позаду цілу низку футболістів, які тріумфували в трьох чемпіонатах: Лангара, Ді Стефано, Аморозо, Сонні, Ромаріо, Магно Алвес, ван Ністелрой, Думбія, Крішна, Суарес, Халк, Ніколіч, Лєвандовскі.
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