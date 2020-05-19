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Реал, Інтер та Баварія організують міжнародний турнір – прибутки підуть на медицину

15:12 23 Читать на русском
Реал, Інтер та Баварія організують міжнародний турнір – прибутки підуть на медицину
Реал проти Баварії / фото: Реал

Топ-клуби запланували проведення дружнього турніру, як тільки глядачам дозволять повернутися на трибуни.

Турнір отримав назву "Європейський кубок солідарності", змагання орієнтовно пройдуть у 2021 році і будуть залежати від графіку клубів та ситуації з подоланням наслідків коронавірусу, повідомляє прес-служба Інтера.

Реал та Барселона розпочали тренування у групах

Зазначається, що впродовж турніру всі три команди зіграють по одному матчу між собою. У Мадриді пройде матч Реала з Інтером, в Мілані – Інтера проти Баварії, а в Мюнхені – Баварії з Реалом.

До слова, нинішній футбольний сезон у Європі був призупинений через пандемію коронавірусу. У Німеччині чемпіонат вже відновився, в Італії та Іспанії, які стали головними осередками поширення COVID-19 на континенті, команди лише розпочали тренуватися.

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Теги
Іспанія Німеччина Баварія Баварія Інтер Інтер Реал Мадрид Реал Мадрид Італія
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